В Минпромторге прокомментировали информацию об исчезновении фавипиравира в РФ

Российские фармкомпании готовы оперативно возобновить производство лекарств против коронавируса на основе фавипиравира в случае возникновения такой потребности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ. Так ведомство отреагировало на сообщения об исчезновении указанных препаратов из аптек, которые транслируют СМИ.

Издание РБК сообщило, что в российских аптеках закончился противовирусный препарат с действующим веществом фавипиравир. По данным на 13 марта, препаратов на его основе практически не было в аптеках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска, Саратова, Самары, Краснодара и Воронежа.

Как отметили в Минпромторге со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак», по состоянию на 29 февраля в России имеется более 3,6 млн упаковок препарата с МНН фавипиравир, из которых более 30,7 тысячи приходится на аптечный сегмент, и 2,8 млн – на организации оптовой торговли. По данным аналитических агентств, по итогам 2023 года в России реализовано 93,2 тысячи упаковок фавипиравира.

Всего в России 15 препаратов с МНН фавипиравир, все они зарегистрированы отечественными компаниями. Кроме того, для всех лекарственных форм обеспечена возможность производства по полному циклу.

gxpnews