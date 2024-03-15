Gedeon Richter выкупит долю фармкомпании HELM

Компания Gedeon Richter подписала соглашение с немецкой акционерной корпорацией HELM AG о покупке 50% акций компаний Richter-Helm BioTec и 30% акций Richter-Helm BioLogics. В результате Gedeon Richter станет 100%-ным владельцем обеих компаний.

Согласно условиям соглашения, Gedeon Richter заплатит €40,6 млн за долю HELM в Richter-Helm BioLogics и €71,8 млн за долю в Richter-Helm BioTec, а также будет перечислять Richter-Helm BioTec дополнительные выплаты по результатам работы в течение 2025-2029 годов. «Доли в обеих компаниях подлежат оплате при закрытии сделки до получения разрешения на слияние от антимонопольных органов Германии и Венгрии и выполнения других условий соглашения», – пояснили в компании.

Компания Richter-Helm BioTec является владельцем биоаналога терипаратида. В ее ведении – многочисленные лицензионные партнеры по всему миру, включая такие фармкомпании, как STADA, Daewon, Mochida, а также сама Gedeon Richter. Бренд Terrosa (терипаратид) в настоящее время является ключевым продуктом биотехнологического бизнес-подразделения Gedeon Richter: объем продаж этого препарата в 2023 году составил €56,8 млн. Общий мировой объем продаж терипаратида всеми лицензиатами Richter-Helm BioTec в 2023 году достиг почти €125 млн.

Richter-Helm BioTec – ведущая микробиологическая контрактная компания со штаб-квартирой в Германии, которая имеет три производственные площадки. Годовой доход компании составляет около €60 млн. Ожидается, что в 2024 году RHB завершит крупную инвестиционную сделку на сумму около €100 млн по расширению производства и развитию спектра услуг для фармкомпаний.

Сделка консолидирует право собственности и контроль Gedeon Richter над немецкими биологическими активами и, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию биотехнологического бизнес-подразделения.

gxpnews