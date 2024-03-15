Росздравнадзор не наблюдает дефицита ЛП с МНН циклоспорин на рынке

В Росздравнадзоре прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о дефиците препаратов с действующим веществом циклоспорин на российском фармрынке. В ведомстве отрицают эти данные и подчеркивают, что на сегодняшний день в гражданском обороте пять препаратов с таким МНН.

«Препараты стабильно производятся и поставляются на рынок. <…> Признаков дефицита на рынке не отмечается», – сообщили ТАСС в ведомстве. Данный комментарий последовал за публикацией «Известий», в которой говорится, что из аптек в половине регионов РФ пропали препараты с циклоспорином.

Данная продукция, в частности, необходима пациентам с рядом заболеваний кожи и глаз. Во втором случае отсутствие такого типа лекарств – большая проблема, говорится в источнике.

«Этот препарат необходим в повседневной практике врача-офтальмолога. Отсутствие его аналогов и нехватка в розничной продаже ограничивают возможность помощи пациентам с тяжелыми формами синдрома сухого глаза и ряда других заболеваний глазной поверхности», – сообщила «Известиям» офтальмолог Ксения Чиненова.

gxpnews