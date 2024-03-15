ГК «Химрар» запустит новое производство фармсубстанций в Подмосковье

Группа компаний (ГК) «ХимРар» запланировала расширение производственных мощностей за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса. Для этой цели уже подобран участок в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для реализации импортозамещающего проекта компании «ХимРар» предоставлен участок площадью 1,15 га по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объем инвестиций в строительство и оснащение производственного комплекса, площадь которого составит около 1 тысячи кв. м, — около 50 млн рублей.

Новое предприятие, где будет организован выпуск фармсубстанций, станет частью биофармацевтического научно-производственного парка ГК «ХимРар» в городском округе Химки, где уже работает Центр высоких технологий «ХимРар». Здесь имеются научно-исследовательские подразделения, где осуществляется синтез малых молекул для поиска новых лекарств, проводятся доклинические исследования.

Кроме того, здесь создана самая большая в мире коммерчески доступная коллекция химических соединений для фармацевтики (более 1,6 млн), SPF-виварий и два производственных комплекса, подчеркивает пресс-служба ведомства.

«Новое предприятие позволит компании иметь стратегическое преимущество и не зависеть от цепочек поставок и зарубежных производителей. Запустить комплекс в эксплуатацию планируется в IV квартале 2026 года», – говорится в сообщении.

По словам президента ГК «ХимРар» Дмитрия Кравченко, строительство нового завода позволит решить сразу несколько важных задач: уменьшить зависимость от импорта препаратов и субстанций для их производства, создать новые рабочие места, а также снизить затраты государства на лечение пациентов.

«Но главный вызов для российской фармотрасли сегодня – это собственные инновационные препараты. За последние 10 лет построены и продолжают строиться новые высокотехнологичные производства, освоена разработка современных дженериковых препаратов, но чтобы обеспечить технологический суверенитет России в области фармацевтики, нам нужно научиться самим разрабатывать инновационные препараты по полному циклу, начиная с синтеза молекул и заканчивая выводом готовых лекарств на рынок», – отметил он.

gxpnews