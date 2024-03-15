«Ригла» купила 15 точек «Народной Аптеки»

«Ригла» купила 15 аптек под брендом «Народная Аптека» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В течение двух месяцев после окончания сделки все точки ребрендируют в «Здравсити Аптека».

Аптечная сеть «Ригла» приобрела 15 аптек под брендом «Народная Аптека» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сделку «ФВ» подтвердили в компании.

По планам, в течение двух месяцев после завершения сделки аптеки пройдут ребрендинг в «Здравсити Аптека» и начнут работать в этом формате, используя ресурсы маркетплейса «Здравсити».