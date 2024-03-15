Арбитражный суд признал банкротом совладельца сети «Аптека от склада» Годовалова

Суд в Перми признал банкротом совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова. Вместе с партнером Николаем Шавриным они в ноябре 2023 года просили суд признать их несостоятельными.

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца аптечной сети «Аптека от склада» индивидуального предпринимателя (ИП) Андрея Годовалова. В его отношении ввели процедуру реализации имущества. Как сообщает «Коммерсантъ», Годовалов добровольно признавал за собой долг в 4,27 млрд руб.

В ноябре 2023 года Годовалов вместе со своим деловым партнером Николаем Шавриным обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными.

В январе 2024 года Мария Годовалова обратилась в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер. Суд не удовлетворил ее жалобу и оставил в силе арест имущества Андрея Годовалова, наложенный по ходатайству ПАО «Сбербанк России». Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв.м и нежилое помещение в Перми. Суд также арестовал имущество Шаврина — гостевой дом площадью 361 кв.м в Пермском крае.

Иск о банкротстве Шарвина еще не рассмотрен, заседание назначено на 23 марта.

Андрей Годовалов пополам с Николаем Шавриным владеют ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске. В январе 2024 года суд признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании на более чем 4,6 млрд руб. Соответствующие иски направлены ООО «КМГ», ООО «Фарм-Синтез», ООО «Сесана», ООО «Фармвектор», ООО «ВИС» и АО «Медисорб». В ноябре 2023 года Арбитражный суд Пермского края взыскал с дистрибьютора «Годовалов» в пользу Сбербанка 181,9 млн руб. Следом ООО «ФК Пульс» подало персональный иск к совладельцам ООО «Годовалов».