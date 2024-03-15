Novartis приобрела дочернюю компанию IFM и права на ингибитор cGAS-STING

Novartis заявила о покупке дочерней компании IFM Therapeutics. Сделка позволит швейцарскому производителю получить права на перспективный ингибитор сигнального пути cGAS-STING.

Novartis заключила сделку о приобретении IFM Due, дочернего предприятия IFM Therapeutics. Авансовый платеж составит 90 млн долл. Еще 745 млн долл. будет выплачено по результатам прохождения исследований и коммерциализации препаратов. Пресс-релиз об этом опубликовала на своем сайте IFM Therapeutics.

Благодаря новой сделке Novartis получит права на портфель лекарственных средств IFM Due. Основанная в 2019 году дочерняя компания IFM Therapeutics специализируется на создании малых молекул, ингибирующих сигнальный путь cGAS-STING.

Ингибитор cGAS-STING является частью системы врожденного иммунитета. Он обнаруживает цитозольную ДНК и активирует иммунный ответ. Цитозол – жидкое содержимое клетки. В нормальных условиях в цитозоле не должно быть ДНК, так как она находится внутри ядра клетки. Однако при возникновении тех или иных патологических процессов в организме ДНК вирусов или бактерий может попадать в цитозол. В таком случае фермент cGAS распознает ее и связывается с ней, после чего синтезируется вторая молекула-мессенджер, циклический GMP-AMP (cGAMP), и активируется белок STING.