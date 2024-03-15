Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 1,1%

В феврале цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 1,1%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия. Больше всего стал стоить сульфацетамид — рост составил 2,9%. Лекарства перестали дешеветь с декабря 2023 года.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале. Снижения цен не было зафиксировано ни по одной из позиций, за которыми ведется мониторинг.
В феврале цены на лекарственные препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:
- сульфацетамид — +2,9%;
- аллохол и метилурацил — +2,5%;
- канефрон Н — +2,3%;
- кеторол экспресс и корвалол — +2,1%;
- валерианы экстракт и синупрет — +1,9%;
- активированный угол — +1,8%;
- алмагель и энтеросгель — +1,6%;
- нафазолин — +1,5%;
- ингалипт — +1,4%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) и флуоцинолона ацетонид — +1,3%;
- поливитамины — +1,2%.
Снизились цены на валидол (-0,6%), афобазол и магне В6 (-0,4%), эргоферон (-0,2%), мидокалм (-0,1%).
На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в среднем увеличились на 0,6%, в том числе на:
- ацетилцистеин (АЦЦ) — +2,8%;
- глицин — +2,1%;
- фуросемид — +1,7%;
- ксарелто — +1,5%;
- цефтриаксон — +1,4%;
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) и супрастин — +1,0%;
- аскорбиновую кислоту — +0,9%;
- эналаприл, перекись водорода, ксилометазолин (галазолин) — +0,8%;
- осельтамивир (номидес) — +0,7%.
Снизились цены на гриппферон и ингавирин (-0,7%), натрия хлорид (-0,2%), парацетамол и панкреатин (-0,1%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в среднем выросли на:
- вату отечественную — +1,2%;
- корригирующие очки и шприцы одноразовые — +0,9%;
- термометры медицинские электронные стандартные и аппараты для измерения артериального давления — +0,8%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) и бинты — +0,4%.
Фото: freepik
Коблова Дина
pharmvestnik