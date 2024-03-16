Almirall покупает права на ЛП против редких дерматологических заболеваний за $470 млн

Испанская фармацевтическая компания Almirall и американская Eloxx Pharmaceuticals заключили эксклюзивное соглашение о лицензировании готового к первой фазе препарата ZKN-013 для лечения редких дерматологических заболеваний на сумму более $470 млн. ЛП предназначен для преодоления нонсенс-мутаций при редких заболеваниях кожи, таких как узловой буллезный эпидермолиз (junctional epidermolysis bullosa, JEB).

По условиям сделки Eloxx получит $3 млн и дополнительные платежи от Almirall на всех потенциальных этапах разработки, включая этапы регулирования и продаж, общим размером до $470 млн, а также многоуровневые роялти. В обмен Almirall получит глобальные права на разработку и коммерциализацию ZKN-013 для лечения редких дерматологических и других заболеваний, связанных с нонсенс-мутациями.

ZKN-013 – это пероральный препарат, предназначенный для преодоления нонсенс-мутаций, вызывающих преждевременное образование стоп-кодона, что приводит к нефункциональному производству белка. Такой процесс происходит при редких заболеваниях кожи, таких как рецессивный дистрофический буллезный эпидермолиз (recessive dystrophic epidermolysis bullosa, RDEB) и JEB, а также при редком желудочно-кишечном заболевании – семейном аденоматозном полипозе (familial adenomatous polyposis, FAP).

Ранее AstraZeneca объявила о своем плане приобрести компанию Amolyt Pharma за $1,05 млрд наличными с целью расширения своего портфеля препаратов для редких заболеваний.

gxpnews