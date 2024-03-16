Дума разрабатывает законодательство по развитию систем маркировки

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям занимается проработкой законодательных мер, способствующих в том числе повышению эффективности этой работы. Так, планируется расширение функционала системы маркировки в нескольких направлениях, включая автоматическую блокировку продаж просроченной и нелегальной продукции с использованием кассовых аппаратов, начиная с апреля 2024 года. Об этом заявил председатель комитета Сергей Гаврилов на расширенном совещании с Центром развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«Наш комитет поддерживает развитие системы маркировки в России и занимается проработкой законодательных мер, способствующих в том числе повышению эффективности этой работы. Например, мы уже уточнили особенности использования и хранения обезличенной информации в системе маркировки, закрепили в законе указания на возможность использования производителями и импортерами информации о товарах из системы исключительно в их собственных интересах. В этом году мы продолжим эту работу, потому что система постоянно развивается не только в части количества групп товаров, но и в части функционала», – сказал он.

Гаврилов отметил высокие темпы развития системы. «Накопленные данные о товарах за годы ведения системы маркировки весьма полезны. Информация о производстве необходима потребителю, чтобы не ошибиться и не попасться на некачественный или контрафактный товар. А государству – для проведения анализа продаж, отечественного и импортного производства, стратегического планирования, стимулирования производства, контроля цен, снижения незаконного оборота, предотвращения дефицита. Бизнесу маркировка позволяет повышать эффективность своей работы и продажи», – заявил глава комитета.

Ранее Минпромторг предложил начать маркировать презервативы, филлеры и шприцы.

gxpnews