ФАС предлагает упростить лонч биоаналогов

ФАС предложила сократить регуляторные нагрузки для разработки биотехнологических препаратов. На заседании рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках в Индии обсудили также повышение конкурентоспособности новых биоаналоговых препаратов и создание единых регуляторных инструментов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила пересмотреть регуляторные требования для повышения конкурентоспособности новых биоаналоговых препаратов, а затем разработать предложения по снижению барьеров доступа биологических лекарств на рынки БРИКС и создать единые регуляторные инструменты. Эти вопросы обсудили на заседании рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках в городе Мумбаи (Индия).

По словам заместителя руководителя ФАС Тимофея Нижегородцева, в России зарегистрировано 159 биотехнологических препаратов. Семь новых оригинальных молекул отечественной разработки компании BIOCAD: нурулимаб + проголимаб, сампэгинтерферон бета-1а, дивозилимаб, левилимаб, пролголимаб, нетакимаб и эмпэгфилграстим.