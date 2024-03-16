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Минздрав исключил из ГРЛС 19 регистрационных удостоверений на препараты

Из Госреестра отозвали 19 регистрационных удостоверений лекарств зарубежного и  отечественного производства. У всех, кроме двух лекарств, в реестре зарегистрированы аналоги от других компаний.

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 19 регистрационных удостоверений на препараты и одно на фармсубстанцию. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов «Фармстандарт-Лексредства», KRKA, Astellas, Pfizer и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.

Компания «Фармстандарт» отозвал РУ на 11 препаратов. Среди них кардиологические препараты, гиполипидемические, диуретические, антибактериальные, антисептические средства и др. Производитель отозвал удостоверения на противогрибковый «Флуконазол», противоэпилептическое средство «Фенобарбитал» и др. Все отозванные препараты имеют зарегистрированные аналоги на территории России.

Белорусская компания «Минскинтеркапс» отозвала РУ на два препарата: ноотропное средство «Пирацетам» и вазодилатирующее средство «Изосорбида мононитрат». У обоих есть аналоги на рынке.

Зарубежная компания GSK отозвала РУ на препарат «Клотримазол» в форме вагинальных таблеток. У GSK в реестре по-прежнему зарегистрирован «Клотримазол» в виде крема. Также в стране есть другие препараты с МНН клотримазол в форме вагинальных таблеток российского и зарубежного производства.

Из исключенных РУ есть два лекарства, аналогов которых не обнаружено в ГРЛС. К ним относятся антибиотик «Вильпрафен» (МНН джозамицин) от компании Astellas и противоопухолевый препарат «Визимпро» (МНН дакомитиниб) от Pfizer.

Проблемы с поставками «Вильпрафена» на российский рынок начались еще в 2021 году. Позже компания сообщила, что производитель принял решение прекратить выпуск антибиотика во всех формах не только в России, но и на мировом рынке. В 2022 году из российского реестра было отозвано РУ на «Вильпрафен» в виде гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, а сейчас — в форме таблеток 500 мг. В реестре осталась только одна зарегистрированная форма выпуска — таблетки диспергируемые 1000 мг.

Препарат «Визимпро» также не имеет аналогов по действующему веществу в России. При этом «Визимпро» одобрен в США и Европе. Применяется дакомитиниб для терапии немелкоклеточного рака легкого с мутациями, активирующих рецептор эпидермального фактора роста (EGFR).

Из реестра исключено РУ на фармацевтическую субстанцию — «Ципрофлоксацина гидрохлорид» (ципрофлоксацин) компании «Юник Кемикалс», субстанция-порошок, РУ—ЛС-001698 от 23.06.2006.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 14 марта 2024 года)
Торговое наименование Компания — держатель РУ Форма выпуска Наличие аналогов Регистрационный номер
Флуконазол

(МНН флуконазол)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Раствор для инфузий Да Р N001360/01 от 04.07.2008
Фенобарбитал

(МНН фенобарбитал)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Таблетки Да ЛСР-000033 от 04.04.2007
Фамотидин

(МНН фамотидин)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Таблетки Да Р N003396/01 от 25.05.2009
Тезалом

(МНН темозоломид)

 ООО «КРКА-Рус» Капсулы Да ЛП-002850 от 04.02.2015
СУКСАМЕТОНИЙ-БИОЛЕК

(МНН суксаметония йодид)

 АО «Фармстандарт» Раствор для внутривенного и внутримышечного введения Да ЛСР-002685/07 от 14.09.2007
Симдакс

(МНН левосимендан)

 «Орион Корпорейшн» Концентрат для приготовления раствора для инфузий Да П N014971/01 от 26.05.2008
Симвастатин

(МНН симвастатин)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Таблетки Да ЛС-002257 от 18.08.2010
Пирацетам

(МНН пирацетам)

 УП «Минскинтеркапс» Капсулы Да П N015177/01-2003 от 31.07.2008
Офлоксацин

(МНН офлоксацин)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Таблетки Да ЛС-001932 от 18.08.2010
Клотримазол

(МНН клотримазол)

 АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» Таблетки вагинальные Да П N011413/01 от 07.06.2010
Кардитрим

(МНН триметазидин)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Таблетки Да ЛС-002357 от 06.08.2010
Индапамид

(МНН индапамид)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Таблетки Да ЛС-000834 от 04.08.2010
Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий

(МНН иммуноглобулин антирабический)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Раствор для инъекций Да П N016002/01 от 28.09.2009
Изосорбида мононитрат ретард

(МНН изосорбида мононитрат)

 УП «Минскинтеркапс» Капсулы пролонгированного действия Да ЛСР-006470/09 от 13.08.2009
Гидрохлоротиазид

(МНН гидрохлоротиазид)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Таблетки Да ЛС-000726 от 21.06.2010
Вильпрафен

(МНН джозамицин)

 «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» Таблетки, 500 мг Нет П N012028/01 от 24.03.2010
Визимпро

(МНН дакомитиниб)

 «Пфайзер Инк» Таблетки Нет ЛП-007502 от 15.10.2021
Атазанавир-КРКА

(МНН атазанавир)

 ООО «КРКА-Рус» Капсулы Да ЛП-№(001817)-(РГ-RU) от 15.02.2023
Амидент

(МНН хлоргексидин)

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Раствор для наружного применения Да Р N001799/01 от 08.09.2008

Данные: ГРЛС
Фото: 123rf.com

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16 марта, 2024 | Просмотров: 106