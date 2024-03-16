Минздрав исключил из ГРЛС 19 регистрационных удостоверений на препараты

Из Госреестра отозвали 19 регистрационных удостоверений лекарств зарубежного и отечественного производства. У всех, кроме двух лекарств, в реестре зарегистрированы аналоги от других компаний.

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 19 регистрационных удостоверений на препараты и одно на фармсубстанцию. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов «Фармстандарт-Лексредства», KRKA, Astellas, Pfizer и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.

Компания «Фармстандарт» отозвал РУ на 11 препаратов. Среди них кардиологические препараты, гиполипидемические, диуретические, антибактериальные, антисептические средства и др. Производитель отозвал удостоверения на противогрибковый «Флуконазол», противоэпилептическое средство «Фенобарбитал» и др. Все отозванные препараты имеют зарегистрированные аналоги на территории России.

Белорусская компания «Минскинтеркапс» отозвала РУ на два препарата: ноотропное средство «Пирацетам» и вазодилатирующее средство «Изосорбида мононитрат». У обоих есть аналоги на рынке.

Зарубежная компания GSK отозвала РУ на препарат «Клотримазол» в форме вагинальных таблеток. У GSK в реестре по-прежнему зарегистрирован «Клотримазол» в виде крема. Также в стране есть другие препараты с МНН клотримазол в форме вагинальных таблеток российского и зарубежного производства.