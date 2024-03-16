Ассоциация стоматологов: «У стоматологов в РФ не будет дефицита оборудования и препаратов»

По словам президента Ассоциации стоматологов России Андрея Яременко, российские стоматологи не столкнутся с дефицитом медицинского оборудования, препаратов и материалов из-за западных санкций. Он сообщил, что на российском рынке работает множество производителей и лишь «небольшая часть из недружественных стран покинула рынок».

«Российское стоматологическое сообщество входит во Всемирную стоматологическую федерацию, является полноценным и одним из самых больших участников. Поэтому процесс импорта на территории России не останавливается. На мой взгляд, медицинские изделия являются международной гуманитарной ценностью и аморально их [поставки] приостанавливать. Мы не столкнемся с проблемой дефицита оборудования, медпрепаратов и материалов», – отметил Яременко.

Кроме того, он убежден, что российские производители в сфере стоматологии конкурентоспособны на внешних рынках: их продукция регулярно представлена на международных выставках и экспортируется в другие страны.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что дефицита стоматологических обезболивающих ЛП в России не наблюдается.

gxpnews