AFP: AliExpress подозревается в невыполнении обязательств по борьбе с продажей поддельных ЛС

Согласно информации, предоставленной Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официальный источник, Европейский союз (ЕС) начал проверки деятельности крупных цифровых платформ, включая AliExpress, TikTok и X, в соответствии с новым законом о цифровых услугах (DSA). Эти действия представляют собой попытку ужесточить контроль над онлайн-сервисами, особенно в свете возросшей озабоченности по поводу безопасности и прозрачности операций в цифровой сфере.

По информации AFP, платформа онлайн-торговли AliExpress подозревается в невыполнении обязательств по борьбе с продажей опасных для здоровья товаров, в частности, поддельных лекарств. Европейская комиссия отправила запрос AliExpress еще в начале ноября 2023 года, требуя подробной информации о ее деятельности. Сейчас запущена официальная процедура в соответствии с DSA с целью обеспечения защиты интересов потребителей.

В России в 2021 году «AliExpress Россия» получила право на торговлю препаратами. Три года назад сообщалось, что «AliExpress Россия» запускает фармацевтическое направление по модели click & collect (заказ товара через интернет и получение его в аптеке).

gxpnews