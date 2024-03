ФАС предложила сократить регуляторные требования для разработки биотехнологических препаратов Минздрав расширил перечень получателей льготных лекарств при сердечно-сосудистых заболеваниях » Правительство направит регионам 4,5 млрд рублей на лекарства от гепатита C Регионам России направят 4,5 млрд руб. на закупку лекарств для борьбы с гепатитом C. Всего в течение трех лет, с учетом вложений самих субъектов, на эти цели пойдет 18 млрд руб. Для ВИЧ-положительных пациентов с гепатитом С будут выделять дополнительно по 1,1 млрд руб. ежегодно. Правительство направит регионам 4,5 млрд руб. на закупку медикаментов для борьбы с гепатитом C. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, такую же сумму субъектам России направят и в следующие два года. На эти средства закупят лекарства для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. С учетом вложений самих регионов на эти цели в течение трех лет на закупку лекарств пойдет 18 млрд руб., что позволит обеспечить терапией около 76 тыс. человек. На развитие донорства костного мозга выделили 400 млн руб. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2023 году терапию получили 39 тыс. пациентов с гепатитом С. С 1 сентября 2024 года начнет работать федеральный регистр больных с гепатитами. На лечение пациентов с гепатитом С и положительным ВИЧ-статусом дополнительно будут выделять по 1,1 млрд руб. ежегодно, что позволит лечить более 10 тыс. человек в 2024 году (в два раза больше, чем в 2023 году). Пациенты с гепатитом С без других инфекционных заболеваний получают лечение за счет регионов. Благодаря этому планируется лечить около 25 тыс. больных в год. В ноябре 2023 года Минздрав подготовил поправки в госпрограмму «Развитие здравоохранения», согласно которой для получения субсидии на закупку препаратов регионам нужно иметь собственную госпрограмму, включающую мероприятия по амбулаторному обеспечению лекарствами пациентов с гепатитом С. Деньги из федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования закупки лекарств из бюджета региона. По подсчетам пациентских организаций, в 2021 году гепатитом С болели 2,7 млн человек. При этом лечение получили лишь 28,5 тыс. пациентов (около 1% от фактической потребности).

Фото: freepik Коблова Дина

