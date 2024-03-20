FDA одобрило Livmarli от компании Mirum для лечения холестатического зуда

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Livmarli (мараликсибат) от компании Mirum для лечения холестатического зуда. Это один из самых мучительных и постоянных симптомов хронического холестаза. Встречается у 100% больных с первичным билиарным циррозом печени.

Пероральный препарат предназначен для пациентов в возрасте от пяти лет. Одобрение основано на результатах клинического исследования третьей фазы MARCH, в котором приняли участие 93 пациента.

В дополнение к уже полученным разрешениям компания подала в FDA дополнительную заявку Livmarli в более высокой концентрации, что позволит расширить перечень препаратов для более молодых пациентов.

В сентябре 2023 года Mirum завершила сделку по приобретению портфеля желчегонных средств и препаратов желчи компании Travere Therapeutics. Mirum получила права и активы, связанные с препаратами Cholbam (холевая кислота) и Chenodal (хенодиол).

gxpnews