В США с 2022 года усилился дефицит лекарств от СДВГ

Спустя более чем полтора года (18 месяцев) после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые признало национальный дефицит препарата Adderall (амфетамин + декстроамфетамин) от Teva Pharmaceutical для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проблема не только не решилась, но даже усугубилась. Как пишут американские тематические СМИ, теперь к списку дефицитных присоединились и другие лекарства, применяемые по данному показанию.

Впервые о нехватке препаратов смешанных солей амфетамина немедленного высвобождения (Adderall, Adderall IR) FDA сообщило в октябре 2022 года. Теперь в этот список входят, в частности, Focalin (дексметилфенидат), Ritalin (метилфенидат) и Vyvanse (лисдексамфетамина димезилат).

«Не проходит и дня, чтобы я не услышал от нескольких пациентов, которые, к сожалению, испытывают трудности из-за этого дефицита», – рассказал СМИ Адитья Павар, детский и подростковый психиатр из Института Кеннеди Кригера и доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Джонса Хопкинса.

Производители лекарств и федеральные агентства обвиняют в дефиците лекарств растущий спрос на них и друг друга. К примеру, в августе 2023 года Управление по борьбе с наркотиками (DEA), устанавливающее квоты на производство контролируемых веществ, и FDA публично обвинили фармкомпании в дефиците, заявив, что они не используют выделенные им средства. По данным DEA, в 2023 году было изготовлено и продано только 70% от своей квоты, что почти на 1 млрд доз меньше, чем было условлено.

В 2024 году FDA сообщило DEA, что прогнозирует рост потребления амфетамина, метилфенидата (включая дексметилфенидат) и лисдексамфетамина на 3,1%. Управление по контролю за наркотиками приняло это во внимание при установлении окончательных квот на 2024 год. Достаточно ли будет этих объемов, на данный момент неизвестно.

В то же время врачи говорят, что страховщики, дистрибьюторы лекарств и другие посредники также играют роль в том, что медикаменты не попадают в руки пациентов. По словам доцента кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Джонса Хопкинса Дэвида Гудмана, проблему усугубляет «ступенчатая терапия», при которой пациенты должны попробовать один, два или три препарата, прежде чем им разрешат принимать более дорогое или новое лекарство. Спрос на такие препараты высок, а предложение невелико.

Кроме того, добавил он, некоторые страховые компании предоставляют покрытие только для тех аптек, которые «входят в сеть». «Если страховка определяет, где вы будете получать таблетки, а в этой аптеке их нет (или же в аптечной сети в вашем районе их нет), то вам не повезло», – говорит Гудман.

В зоне риска около 10 млн взрослых и 6 млн детей в США, страдающих СДВГ, в особенности те, кто живет в сельской местности или в районах с недостаточным обслуживанием, где доступ к ближайшим аптекам ограничен.

Между тем последствия нехватки лекарств – это снижение эффективности работы или увольнение, проблемы в семье и финансовые трудности. «Если вы месяц обходитесь без таблеток, не справляетесь с работой, у вас снижается работоспособность, и в результате вы теряете работу, то виноваты не вы – виноват тот факт, что вы не можете получить лечение. Дефицит больше нельзя называть неудобством», – уверен Дэвид Гудман.

gxpnews