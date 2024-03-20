Из ГРЛС отозвано 19 регистрационных удостоверений лекарств

Минздрав РФ отозвал из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) 19 регистрационных удостоверений на медикаменты и одно – на фармацевтическую субстанцию. Поводом стали заявления от владельцев регудостоверений.

Среди всех попавших в этот список лекарств только у двух – антибиотика «Вильпрафен» (джозамицин) от компании Astellas и противоопухолевого «Визимпро» (дакомитиниб) от Pfizer – нет аналогов. В прошлом году Astellas, напомним, решила вывести с российского рынка свои препараты с МНН джозамицин, на что в Минздраве ответили, что их можно заменить на лекарства с МНН азитромицин и кларитромицин.

Так, 11 отозванных регудостоверений принадлежали «Фармстандарту» (АО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства»). Они были выданы на «Флуконазол» (флуконазол), «Фенобарбитал» (фенобарбитал), «Фамотидин» (фамотидин), «Суксаметоний-Биолек» (суксаметония йодид), «Симвастатин» (симвастатин), «Офлоксацин» (офлоксацин), «Кардитрим» (триметазидин), «Индапамид» (индапамид), «Гидрохлоротиазид» (гидрохлоротиазид), «Амидент» (хлоргексидин), а также «Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови лошади жидкий».

ООО «КРКА-Рус» отозвало регудостоверение на «Тезалом» (темозоломид) и «Атазанавир-КРКА» (МНН атазанавир), «Орион Корпорейшн» – на «Симдакс» (левосимендан), УП «Минскинтеркапс» – на «Пирацетам» (пирацетам) и «Изосорбида мононитрат ретард» (изосорбида мононитрат), АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» – на «Клотримазол» (клотримазол), «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» – на «Вильпрафен» (джозамицин), «Пфайзер Инк» – на Визимпро (дакомитиниб).

Также отозвано регудостоверение на фармацевтическую субстанцию «Ципрофлоксацина гидрохлорид» (ципрофлоксацин) от компании «Юник Кемикалс».

gxpnews