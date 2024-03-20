Синдром дефицита внимания: зарубежные и российские лекарственные разработки

По данным российского психологического центра изучения и коррекции поведенческих реакций, в России почти 20% детей страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это официальная статистика, но далеко не все родители обращаются за помощью к специалистам. Поэтому объективной цифры, иллюстрирующей общее количество гиперактивных детей в стране, у медицинской статистики нет. И хотя большинство родителей убеждены, что дети «перерастают» СДВГ, у 50% пациентов симптомы, наблюдавшиеся в детстве, претерпевая определенную трансформацию, сохраняются и во взрослом возрасте.

СДВГ обусловлен задержанным развитием связанных между собой церебральных структур, регулирующих процессы поведенческого торможения и самоконтроля, поэтому характеризуется устойчивыми трудностями концентрации внимания и/или гиперактивности/импульсивности, которые оказывают негативное влияние на социальное функционирование.

Первые упоминания симптомов, характерных для СДВГ, можно найти в медицинских записях, сохранившихся еще со времен Гиппократа. Однако как отдельное клиническое состояние СДВГ был описан только в середине XX века. Хотя исследования гиперактивности и дефицита внимания у детей проводились и в начале XX века, термин «синдром дефицита внимания» впервые был использован в 1980 году в диагностической системе DSM-III («Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам»).

Одним из самых известных мировых исследователей СДВГ считается Рассел Баркли (Dr. Russell Barkley) ‒ профессор-психиатр Медицинского университета Южной Каролины. Именно он автор самого известного статистического исследования. Вот как оно выглядит в кратком изложении:

В среднем в каждом классе из 30 учеников один-три ребенка с СДВГ.

Диагностированных мальчиков в три-шесть раз больше, чем девочек.

Темпы эмоционального развития детей с СДВГ на 30% ниже, чем у их сверстников. Например, десятилетний ребенок с СДВГ действует на уровне зрелости приблизительно 7-летнего; начинающий водитель 16 лет использует навыки принятия решения на уровне 11-летнего ребенка.

У 65% детей с СДВГ проблемы с подчинением вышестоящим авторитетам, в том числе проявления враждебности на словах и вспышки раздражения.

25% учеников с СДВГ имеют другие серьезные проблемы обучения в одной или нескольких областях: навыки словесного выражения, умение слушать, понимание прочитанного и математика.

Половина всех учеников с СДВГ имеет проблемы с пониманием услышанного.

Приблизительно у трети этих учеников одна или несколько из следующих проблем: недостатки речи (слабое понимание услышанного, слабое устное выражение, слабое понимание прочитанного), слабые организационные навыки, плохая память, слабые навыки мелкой моторики.

Ученики с СДВГ имеют в два-три раза больше проблем с выразительной речью, чем их сверстники без СДВГ.

75% мальчиков с СДВГ гиперактивны; 60% девочек с СДВГ гиперактивны.

40% детей с СДВГ имеют по крайней мере одного родителя с СДВГ.

50% детей с СДВГ имеют также проблемы сна.

Родители ребенка с СДВГ разводятся в три раза чаще, чем родители детей без СДВГ.

Подростки с СДВГ почти в четыре раза чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия, чем их сверстники без СДВГ.

Подростки с СДВГ имеют в четыре раза больше автомобильных аварий и в семь раз более высокую вероятность повторения несчастного случая.

21% подростков с СДВГ постоянно пропускает школу.

35% в конечном счете оканчивают школу.

45% были отстранены от школы.

30% имели низкую успеваемость или должны были остаться на второй год.

Изначально подход к лечению и терапии СДВГ основывался на психолого-педагогических методах, таких как поведенческая терапия, обучение и родительское консультирование. Медикаментозные препараты применялись с осторожностью. Однако за последние несколько лет произошли значительные изменения в методах диагностики СДВГ, что позволяет врачам ставить более точный диагноз.

Виды СДВГ и лечение

Выделяют три типа СДВГ: преимущественно невнимательный, преимущественно гиперактивный/импульсивный и комбинированный. Диагноз ставят на основании клинических критериев.

В США синдром обычно лечат с использованием комбинации методов: медикаментозное лечение, психосоциальные интервенции и поведенческая терапия. FDA одобрило два типа лекарств – стимуляторы и нестимуляторы – для уменьшения симптомов СДВГ у детей в возрасте от шести лет. Широко используемые препараты имеют в своем составе метилфенидат или соли амфетамина.

Метилфенидат принадлежит к группе стимуляторов, которые повышают активность нейронных связей, особенно в тех областях мозга, которые отвечают за такие функции, как внимание и поведение.

Метилфенидат и амфетамин или его производные часто являются препаратами первой линии для лечения СДВГ. Около 70% реагируют на первый попробованный стимулятор и всего лишь 10% не реагируют ни на амфетамины, ни на метилфенидат.

Несмотря на свое название, стимуляторы оказывают успокаивающее действие на гиперактивных детей, считает детский психиатр Тиффани Р. Фарчионе, доктор медицинских наук, которая рассматривает лекарства для лечения СДВГ в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Считается, что стимуляторы повышают уровень дофамина и нейротрансмиттеров, реализующих потенциал действия, связанного с мотивацией, вниманием и движением.

Используемый атомоксетин – селективный ингибитор обратного захвата норэпинефрина. Препарат эффективен и помогает передаче сообщений между клетками мозга, что способствует как концентрации внимания, так и контролю импульсов.

При неэффективности стимуляторов или неприемлемости их побочных эффектов иногда используют антидепрессанты класса селективных ингибиторов обратного захвата норадреналина, такие как бупропион и венлафаксин; α-2-агонисты клонидин, гуанфацин и другие, однако они менее эффективны и не рекомендуются в качестве препаратов первой линии. Иногда эти препараты используют в комбинации со стимуляторами для достижения синергетического эффекта.

За последние годы было проведено множество исследований, направленных на изучение механизмов развития и лечения СДВГ. К примеру, в 2021 году FDA впервые за 10 лет одобрило новый препарат против СДВГ ‒ вилоксазин. Он не является стимулятором, поэтому исключает риск зависимости, в отличие от многих других средств против СДВГ.

Всего FDA одобрило четыре нестимулятора для лечения симптомов СДВГ: «Страттера» (атомоксетин), «Интунив» (гуанфацин), «Капвай» (клонидин) и Келбри (вилоксазин).

Ожидается, что в 2024 году американская Cingulate представит новый препарат ‒ CTx-1301. В его основе стимулирующее средство, созданное с помощью технологии доставки лекарств (Precision Timed Release), которая позволяет в течение дня трижды высвобождать дексметилфенидат, повышающий активность норадреналина и дофамина.

Американские и зарубежные регуляторы заинтересованы в новых способах лечения СДВГ, так как за последние 10 лет диагностика синдрома сильно улучшилась. Пациентам в Северной Америке и Западной Европе чаще ставится диагноз СДВГ, однако принято считать, что это связано с разными методами диагностики и с готовностью людей лечить его с помощью лекарств, а не с реальными цифрами его распространенности.

Как лечат СДВГ в России?

В РФ официально не ведут учет пациентов с СДВГ. В 2023 году всего в России проживало около 31 млн детей в возрасте до 18 лет. Численность детей с СДВГ может варьироваться от 310 000 до 3 720 000. Однако ситуация с диагностированием и лечением симптомов сильно отличается от примера США.

К тому же метилфенидат – самый распространенный препарат для лечения симптомов СДВГ в мире – как психостимулятор запрещен в России. Препарат веллбутрин, содержащий бупропион, зарегистрирован в России в 2010 году и свободно продавался до 2016-го, но производитель не стал продлевать лицензию. Лекарство нельзя купить в РФ с 2019 года.

Для медикаментозной терапии при СДВГ в России доступен лишь один препарат ‒ «Атомоксетин», который до 2023 года выпускался американской компанией Eli Lilly. С 2022 года были известны случаи перебоев с поставками, однако ситуация серьезно ухудшилась в марте прошлого года, когда производитель принял решение покинуть рынок.

В июне прошлого года стало известно, что «Герофарм» выводит на рынок препарат, который поможет закрыть потребность в «Атомоксетине». Но все остальные инновационные препараты для облегчения жизни пациентов с СДВГ пока не доступны для россиян.

gxpnews