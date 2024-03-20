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Глава Минпромторга заявил, что в России создадут около 150 новых химических предприятий

Порядка 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии будет создано в РФ к 2030 году, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров подчеркнул, что по поручению президента РФ развитие наиболее значимых секторов для экономики переводится в формат нацпроектов.

“Это, во-первых, касается формирования полного цикла производства химической продукции. Для этого к 2030 году будет создано порядка 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии. Тем самым мы обеспечим российским сырьем тысячи производителей лекарственных препаратов, косметики, парфюмерии, бытовой и промышленной химии, лаков и красок, строительных материалов и пищевых продуктов”, – сказал Мантуров.

pharmprom

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19 марта, 2024 | Просмотров: 97