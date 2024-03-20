SuperJob проанализировал зарплатные минимум и максимум медпредставителей Синдром дефицита внимания: зарубежные и российские лекарственные разработки » Глава Минпромторга заявил, что в России создадут около 150 новых химических предприятий Порядка 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии будет создано в РФ к 2030 году, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров подчеркнул, что по поручению президента РФ развитие наиболее значимых секторов для экономики переводится в формат нацпроектов. “Это, во-первых, касается формирования полного цикла производства химической продукции. Для этого к 2030 году будет создано порядка 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии. Тем самым мы обеспечим российским сырьем тысячи производителей лекарственных препаратов, косметики, парфюмерии, бытовой и промышленной химии, лаков и красок, строительных материалов и пищевых продуктов”, – сказал Мантуров. pharmprom