Как хранить лекарственные препараты в аптеке и на складах Страховые риски транспортных компаний при перевозке дорогостоящей фармацевтической продукции. Механизмы купирования » Розница экономит на инвестициях в развитие Розничный рынок продолжает расти за счет инфляции. При этом расходы его участников за последний год значительно выросли, выяснили аналитики. О том, как остаться в фармрознице и нужно ли активно расти на фоне конкурентов, говорили участники 22-го Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью». Большинство из них сдержанно смотрят на сделки M&A и призывают регуляторов обратить внимание на нарушения со стороны маркетплейсов. Что доминирует Розничный сегмент снова становится драйвером роста фармрынка, рассказала гендиректор AlphaRM Анна Ермолаева. До 2022 года лидером по динамике был госсегмент: стартовали программы по борьбе с онко- и кардиозаболеваниями, пилотные проекты, терапия коронавируса. Но в 2023 году в госсекторе была отмечена отрицательная динамика по поставкам. Аптечный рынок в 2023 году показал прирост на 7% в рублях и падение на 2% в упаковках. «Пять лет назад розничный сегмент в структуре фармрынка перевалил отметку в 70% в рублях. Эту долю покупок контролировал кошелек покупателя. Затем она стала сокращаться до 60%. Сейчас снова начинаем расти: 65% в рублях — это объем, за который платит потребитель», — рассказала Ермолаева. За январь розничный рынок вырос на 15% в рублях и упал на 3% в упаковках. «Мы растем на инфляционном росте», — сообщила Ермолаева. 90% всех упаковок на розничном рынке потребитель за свои деньги покупает в аптеках. Меняется и структура потребления: аптечный рынок стабильно переходит в доминирование препаратов стоимостью 100—500 руб. Среднемесячная выручка на точку в России сохраняется в размере 2 млн руб. Среднее количество аптечных точек на 10 тыс. населения в стране — 5,5. По этому показателю Москва остается в аутсайдерах. Борьба с маркетплейсами Аптечный сектор полагает, что самые высокие риски для рынка связаны с развитием маркетплейсов. «Объем продаж маркетплейсов, по нашим оценкам, в прошлом году — 4,7 трлн руб., и только БАД продано на 27 млрд руб.», — рассказал коммерческий директор ГК «АСНА» Рустам Шубенок. Он считает, что скоро рознице придется задуматься о новом формате работы в связи с изменениями потребительского поведения. «Потребитель в России один из самых продвинутых в мире по ряду направлений. Все технологично и оцифровано — госуслуги, банки, сервисы. Вспомним, что у «ВкусВилла» в 2020 году доставка занимала 3—5% в объеме продаж, сейчас она на уровне 30%. От этого надо отталкиваться», — отметил он. Аптеки ждут от Госдумы решений по введению ответственности за нарушения при продаже препаратов в маркетплейсах, сказал генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин. Закон будет доработан ко второму чтению, ответил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев*. «Но нужно понимать, что вопрос даже не в регуляции, а в правоприменительной практике — это нужно контролировать, и в данном случае контроля за маркеплейсами в нужном объеме не существует, — отметил он. — Могут ли маркетплейсы, согласно законодательству, реализовывать препараты через свои пункты выдачи заказов? Нет. Реализуют? Да. Могут ли они продавать рецептурные препараты, не выполняя условия эксперимента? Нет. Делают? Да». О перспективах роста Большинство участников саммита осторожно оценивают перспективы сделок M&A в ближайшее время. В то же время Ермолаева указала на стабильность этого показателя. «После того как в 2020 году мы не насчитали и 500 аптек в сделках, мы возвращаемся к показателю 1 тыс. аптек по перемещению из одной аптечной сети в другую», — сообщила она. Органический рост бизнеса тоже замедлился. Так, у Аптеки.ру в 2023 году роста не было — ни в упаковках, ни в деньгах, сообщил директор по развитию компании «Катрен» Анатолий Тенцер. «В нашем случае 10% роста стоят 1 млрд руб. инвестиций. Мы не стали тратить эти деньги, в частности, и потому, что существенно выросла стоимость заемных средств и обеспечения по ним, — сказал он. — Мы осознанно рост притормозили: дешевых денег на рынке просто нет. В 2024 году ситуация поменялась — пока мы прирастаем ощутимо, в том числе и в упаковках». Объемы прироста должны учитывать финансовое состояние сети и настроения сотрудников компании, считает гендиректор аптечной сети «Вита Плюс» Жан Гончаров. В прошлом году сеть открыла 83 новые аптеки, в 2024 году их будет около 130, частично за счет договоров, перешедших с 2023 года за счет длительной процедуры лицензирования. Выйти из тени О том, что всем участникам рынка пора задуматься о повышенных налоговых рисках, предупредил участников саммита Евгений Нифантьев. В пример он привел банкротство «Годовалова», которое началось с налоговых проверок. «Обратите внимание на послание президента Владимира Путина, в котором упоминались возможности амнистии для некрупного бизнеса, который занимался дроблением по объективным причинам (получение лицензии в другом регионе, возникновение второго-третьего юрлица)», — сказал Нифантьев. Он добавил, что эта теоретическая возможность будет переведена в законодательную плоскость через некоторое время. «Я бы рекомендовал всем, кто работает на льготных режимах, но перерос их, переходить на основную систему налогообложения. А тем крупным компаниям, которые до сих пор имеют в своем контуре не одну сотню компаний и думают, что государство их не видит, советую не заблуждаться», — отметил депутат. Государство придет и попросит те деньги, которые не были уплачены в бюджет, вместе со штрафами и пенями, добавил он. «И тогда наступят другие серьезные риски, которые неожиданно накроют ряд участников рынка. Поверьте мне, пришло время платить налоги и страховые взносы в полном объеме», — резюмировал Нифантьев. Фото: организаторы Аптечного саммита Ольга Коберник

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