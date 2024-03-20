Судебная практика привлечения заведующих аптеками к ответственности

Прокуроры Чувашии и Белгородской области возбудили дела против заведующих аптеками за отпуск препарата для прерывания беременности. Решения по ним пока не вынесены. За что еще могут призвать к ответу руководителей аптечных организаций и какое назначить наказание? «ФВ» изучил судебную практику за последние три месяца.

Инспекционный визит

В Костромской области территориальный орган Росздравнадзора обратился в региональный арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности заведующей аптекой «Губернская» ГУП «Костромская областная аптечная база». Во время инспекционного визита в декабре прошлого года в г. Шарья сотрудники тероргана обнаружили несоблюдение порядка внесения информации о лекарствах в систему МДЛП. Так, с 1 апреля по 14 декабря продали 178 упаковок прегабалина с использованием контрольно-кассовой техники, а вывели из оборота в системе маркировки 161 упаковку.

Также недостоверно велся Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. Его не заполняли в конце рабочего дня, не соблюдался порядок проведения инвентаризации (сверки) фактического наличия лекарств с их остатком по журналу учета. Приходные документы (и их копии) не подшивались в порядке их поступления по датам и не хранились вместе с журналом.

В результате инспекторы выдали предписание об устранении нарушений и подали иск в суд за грубое нарушение лицензионных требований. Поскольку в аптеке недочеты устранили в полном объеме, представители истца не возражали против применения административного наказания в виде предупреждения.

Вместе с тем терорган не представил доказательств, что выявленные нарушения лицензионных требований повлекли общественно-опасные последствия, перечисленные в ч.10 ст.19.2 Закона о лицензировании или создали угрозу их возникновения, подчеркнул суд. Следовательно, нарушения не относятся к грубым. В итоге суд привлек заведующую к ответственности не по ч.4 ст.14.1 КоАП, а по ч.3 той же статьи.

Латексный контрафакт

К довольно редкой для аптечного рынка статье КоАП привлекли директора омской «Аптеки для вас» (ООО «Снабжение») — ч.2 ст.14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Омское УМВД провело проверку аптеки на основании обращения ООО «Власта-Консалтинг» о торговле контрафактной продукцией, в частности презервативами Contex. Их правообладателем является ООО «Рекитт Бенкизер АйПи» (заявитель — представитель этой компании на территории России).

Полицейские изъяли 120 единиц спорной продукции, которую впоследствии «Власта-Консалтинг» признала контрафактной. Правообладатель никаких соглашений об использовании товарных знаков и о продаже с ООО «Снабжение» не заключал.

Арбитражный суд Омской области признал директора аптеки виновным и назначил административное наказание в виде предупреждения.

А про рецепт забыли?