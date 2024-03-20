В РФ впервые применили лютеций-177 для лечения нейроэндокринных опухолей

В НМИЦ радиологии Минздрава РФ впервые применили отечественный радиофармацевтический препарат на основе лютеция-177 при лечении пациентов с метастатическими и неоперабельными нейроэндокринными опухолями. Оба пациента имеют диагноз «нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, прогрессирующая на фоне стандартной химиотерапии». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Препарат синтезировали в ядерной аптеке НМИЦ радиологии. Как выяснилось в ходе посттерапевтического сканирования, распределение препарата достигло высокой точности. Терапевтический эффект будет оценен позже, через несколько недель. «Лечение, которого не было в России, теперь стало доступным как для наших сограждан, так и для пациентов из других государств», – подчеркнули в пресс-службе.

Уточнятся, что за последние 30 лет заболеваемость этим видом рака в России и мире выросла в шесть раз. У половины пациентов фиксируются отдаленные метастазы, что сокращает возможности радикального лечения. Нейроэндокринные опухоли плохо реагируют на химиотерапию и практически не поддаются лучевой.

Ранее сообщалось об установке на территории ядерного реактора Томского политехнического университета комплекса по массовому производству изотопа лютеция-177. На его основе здесь же будут выпускать препараты от рака простаты.

Также в 2023 году Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») получила разрешение Ростехнадзора на наработку изотопа лютеция-177 сразу на двух энергоблоках.

gxpnews