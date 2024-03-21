С июля 2024 года в Казахстане станет обязательной маркировка лекарств

Аптеки в Республике Казахстан готовятся к вводу системы маркировки и прослеживаемости лекарств, которая будет запущена в июле 2024 года. В рамках подготовительного процесса Комитет медико-фармацевтического контроля Минздрава республики организовал в столичной аптеке «Еврофарма» мероприятие для ознакомления с технологией. Об этом говорится на сайте ведомства.

Участников ознакомили с новыми бизнес-процессами, возникающими при запуске системы прослеживаемости лекарств от производителя до аптеки, а также продемонстрировали, как осуществляется вывод препаратов из оборота при помощи 2D-сканера и специального мобильного приложения.

Для работы аптечным организациям необходимо наличие контрольно-кассовой машины и 2D-сканера для отпуска маркированного препарата. Средняя стоимость 2D-сканеров варьируется от 13 000 до 185 000 тенге.

«Маркировка и отслеживание лекарственных средств вводятся в целях контроля жизненного цикла лекарственных средств, повышения эффективности фармакологического надзора, предотвращения незаконного оборота лекарственных средств», – говорится на сайте Минздрава Республики Казахстан.

Изначально запустить систему маркировки лекарств в стране планировалось с 1 января 2022 года. «Согласно международной практике, маркировка товаров является одним из действенных инструментов, направленных на снижение теневого оборота товаров», – говорил в 2020 году бывший на тот момент министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. По его словам, в товарных группах шести отраслей, по которым в Республике Казахстан предусмотрено внедрение маркировки, объем теневого рынка тогда достигал 63%.

gxpnews