Против J&J подан иск о превышении канцерогенного вещества в кремах от прыщей

Компания Johnson & Johnson (J&J) столкнулась с коллективным иском по поводу кремов от прыщей Clean & Clear и Neutrogena (бензоил пероксид), в котором утверждается, что в их составе превышен уровень содержания канцерогенного химического вещества – бензола. В своей жалобе истцы ссылаются на исследование, проведенное независимой лабораторией Valisure.

Перекись бензоила – распространенный ингредиент в средствах от прыщей, однако в кремах J&J его содержание нестабильно. В некоторых случаях это спровоцировало выработку бензола в количестве, значительно превышающем допустимые федеральным законодательством пределы.

В свою очередь, бензол – это промышленное химическое вещество, признанное канцерогенным. Кроме того, доказано, что долгосрочные побочные эффекты воздействия бензола вызывают анемию.

Как сообщается в иске, высокий уровень бензола обнаружился не только в самом креме, но и «в воздухе», что говорит о том, что вещество подвергало находящихся рядом людей опасности сквозь упаковку. Истцы просят суд признать J&J не способной вовремя проводить тестирование сырья или готовой продукции, содержащей пероксид бензоила, перед поставкой их потребителям.

«Ответчик никогда не указывал бензол среди ингредиентов своих продуктов или где-либо на этикетках продуктов, контейнерах, в рекламе или на веб-сайтах. <…> Ответчик никогда никого не предупреждал, что в продуктах содержится бензол или существует риск загрязнения бензолом», – говорится в документе.

gxpnews