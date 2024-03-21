Минфин усилит работу по выявлению схем ухода от налогов

Минфин намерен усилить работу по выявлению схем уклонения от уплаты налогов. Условия налоговой нагрузки на традиционную розницу и e-com планируют выравнять, а контроль за трудоустройством самозанятых и серыми зарплатами — усилить. Ранее депутат Евгений Нифантьев предупредил участников фармрынка о рисках.

Минфин планирует расширить работу по выявлению схем уклонения от уплаты налогов, включая НДФЛ. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе расширенной коллегии ФНС, пишут «Ведомости». По его словам, «локальным» проектом по донастройке системы налогообложения и повышению собираемости станет борьба с «механизмами налоговой оптимизации» компаний, которые торгуют в розницу через электронные площадки.

Как рассказал Сазанов, e-com в части налоговой нагрузки имеет преимущества перед традиционной розницей, поэтому условия торговли нужно выравнивать.

По-прежнему сохраняется и практика серой зарплаты. Одним из направлений работы ФНС станет выявление схем, применяемых для сокращения налогообложения физических лиц. По данным Росстата, доля теневых заработков в структуре доходов населения в 2023 году выросла с 9% в 2022 году до 10,3% в 2023 году. Инспекции стали чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества с гражданами – пользователями режима налога на профессиональный доход (НПД). Это связано с тем, что налоговые органы подозревают компании в подмене штатных сотрудников самозанятыми, что может приводить к уходу от уплаты трудовых налогов (НДФЛ и страховых взносов).

Как сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин, другая мера, которую может применить ФНС, – это дальнейшее снижение планки налогового мониторинга. В Госдуму уже внесен законопроект, который снижает порог по выручке для участия в этом экспериментальном режиме до 800 млн руб., расширяя его для малых компаний.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев предупредил участников фармрынка о рисках: он призвал бизнес отказаться от дробления и платить налоги в полном объеме. По его словам, тем, кто продолжит работать в теневой нише, придется возвращать неуплаченные налоговые отчисления, включая штрафы и пени. Вскоре для раздробленного некрупного бизнеса объявят амнистию, напомнил депутат.

Фото: Drazen Zigic/Freepik

Коблова Дина

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