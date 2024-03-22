Аналитики отмечают, что в России резко подорожали фармацевтические субстанции

В 2023 году в России резко подорожали фармацевтические субстанции. Об этом сообщается в отчете аналитической компании DSM Group, его цитирует газета «Ведомости».

По словам гендиректора компании Сергея Шуляка, производить медикаменты стало дороже на 26% в годовом выражении (годом ранее средняя цена находилась на уровне 92 долларов за килограмм. Сегодня стоимость субстанций выросла до 116 долларов за килограмм, так как фармкомпании стали уделять больше внимания новым разработкам вместо устаревших лекарств, продажи которых падают.

Еще одной причиной роста цен на сырье стало ослабление рубля и необходимость закупать его через посредников из-за санкций. Сейчас субстанции в основном приобретаются в Китае и Индии, а российские компоненты занимают не более 8-10 процентов рынка, пояснил президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.

Ранее портал ФАРМПРОМ сообщал о том, что порядка 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии будет создано в РФ к 2030 году, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и по его словам тем самым будут обеспечены российским сырьем тысячи производителей лекарственных препаратов.

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