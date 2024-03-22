FDA одобрило антигипертензивный препарат Tryvio компании Idorsia

Швейцарская Idorsia получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование препарата Tryvio (апроцитентан) в качестве комбинированного средства для лечения гипертонии у пациентов, чье артериальное давление недостаточно контролируется другими антигипертензивными препаратами.

Решение регулятора основано на данных исследований второй и третьей фазы, в ходе которых Tryvio продемонстрировал снижение артериального давления на срок до 48 недель. Одним из основных побочных эффектов препарата была задержка жидкости в организме, которая в том числе может вызвать быстрый набор веса.

Idorsia выкупила права на Tryvio у Johnson & Johnson в сентябре 2023 года. Компания планирует начать продажи препарата в США уже в нынешнем году.

Согласно анализу рынка, проведенному аналитической компанией GlobalData, мировой рынок резистентной гипертензии к 2030 году будет оцениваться в $895 млн. Основным конкурентом Tryvio по этому показанию, как ожидается, станет препарат Baxdrostat компании AstraZeneca.

gxpnews