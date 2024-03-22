Lonza за $1,2 млрд купит завод Roche по производству биологических препаратов в США

Швейцарская Lonza приобретет крупное предприятие Roche по производству биологических препаратов Genentech в Вакавилле (Калифорния, США) в рамках сделки стоимостью $1,2 млрд. Мощность биореактора на этом объекте составляет 330 000 литров – это один из крупнейших в мире объемов.

Данный стратегический шаг, как ожидается, укрепит потенциал Lonza в области крупномасштабного производства препаратов из млекопитающих. Все 750 сотрудников Genentech, работающих в настоящее время на этом предприятии, перейдут Lonza.

Предприятие в Вакавилле будет включено в состав подразделения Biologics компании Lonza и войдет в состав сети подразделений по производству биопрепаратов в Виспе, Слау, Сингапуре, Портсмуте и Порриньо. В дальнейшем Lonza намерена инвестировать 500 млн швейцарских франков ($562,2 млн) в реконструкцию предприятия и расширение производства.

«Предприятие в Вакавилле – это очень ценное стратегическое приобретение, которое сразу же обеспечит доступность мощностей для наших клиентов и обеспечит будущий рост нашего подразделения Biologics», – сказал пезидент Lonza Biologics Жан-Кристоф Гиверт.

gxpnews