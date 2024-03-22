Препарат Biocad от болезни Бехтерева показал эффективность в ходе второй фазы КИ

Российская Biocad поделилась результатами клинического исследования второй фазы BCD-180, который, как утверждают в компании, может стать первым в мире препаратом, способным остановить развитие болезни Бехтерева, или анкилозирующего спондилита. Как выяснилось, препарат продемонстрировал превосходство BCD-180 над плацебо.

Как рассказали GxP News в Biocad, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения МНН – сенипрутуг. В отличие от существующих одобренных вариантов лечения болезни Бехтерева, действие сенипрутуга точечно направлено на начальное звено иммуновоспалительного процесса, а не на устранение его последствий. Испытания BCD-180 проходят не только в России, но и в Республике Беларусь. Исследования проходят в соответствии с российскими и международными стандартами.

К слову, Biocad производит препарат для устранения симптомов болезни Бехтерева – «Эфлейра» (нетакимаб). В России лекарство одобрено в 2020 году, причем первоначально оно было зарегистрировано для лечения среднетяжелой и тяжелой степени псориаза, а затем добавилось второе показание.

Анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева, – хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое поражает молодых людей и быстро прогрессирует, часто приводя к инвалидизации. На сегодня является неизлечимым: существующие лекарства могут лишь временно замедлить процесс.

По данным опубликованного в журнале «Ревматология» исследования (том 53, издание 4, апрель 2014 года), распространенность заболевания в мире – около 1%. В России диагноз «анкилозирующий спондилит» поставлен 118 тысячам пациентов (данные на 2020 год). Пик заболеваемости приходится на возраст от 25 до 35 лет, а функциональные нарушения развиваются в первые 10 лет болезни. В генно-инженерных биологических препаратах нуждается около 40 тысяч пациентов.

gxpnews