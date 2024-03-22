Российские ученые создали парентеральную и назальную противотуберкулезные вакцины

Ученые Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии (СПб НИИФ) и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева создали новые вакцины от туберкулеза. По словам директора СПб НИИФ Петра Яблонского, к клиническим испытаниям готовы две разработки: парентеральный и назальный профилактические препараты. Об этом сообщает ТАСС.

«Все экспериментальные фазы мы уже прошли, сейчас обсуждается договор на уровне союзного государства с участием Казахстана и Белоруссии, чтобы получить достаточно серьезное финансирование, и она будет запущена в серию по окончании работ. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы узнаем результаты третьей фазы клинических испытаний», – заявил он.

По словам специалиста, новых успешных разработок в этой области Россия давно не демонстрировала. Тот препарат, который применяется сегодня – прививка БЦЖ, стала менее эффективной и защищает только детей. «БЦЖ-вакцинация спасла страну, и не только нашу, от туберкулезных менингитов у новорожденных детей, это был колоссальный прорыв в науке и практике, но сегодня ее эффективность достигает 36% – это не очень много, нам хотелось бы достичь 80-90% гарантированной защиты от заболевания», – добавил Яблонский.

Ученый уточнил, что новые вакцины будут направлены в первую очередь на выработку у пациентов антител, тем самым она будет «приучать» организм к возможной встрече с микобактериями туберкулеза и к дальнейшей их нейтрализации.

Кроме этого, в СПб НИИФ ведутся работы по созданию таргетных препаратов для лечения туберкулеза, подчеркнул он. «Закончили первую стадию экспериментов с использованием верблюжьих антител, с использованием антигенов – фрагментов диаскинтестов, чтобы получить таргетную доставку лекарства туда, где присутствует живая микобактерия туберкулеза, обычно это макрофаги, которые накапливают огромное количество микобактерий, но не могут их переварить. Мы уже в экспериментах получили десятикратный прирост выживаемости с использованием этой волшебной пули», – заключил Петр Яблонский.

gxpnews