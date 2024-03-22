И. о. представителя ВОЗ в России стала Бахтыгуль Каррыева

ВОЗ назначила Бахтыгуль Каррыеву исполняющей обязанности представителя организации в России, передают «Ведомости». Ранее она занимала должность спецпредставителя ВОЗ в Таджикистане. Каррыева сменила на посту Мелиту Вуйнович, которая работала на этой позиции с марта 2017 года.

До назначения в мае 2020 года и. о. постоянного представителя ВОЗ в Республике Таджикистан Каррыева работала сотрудником отдела поддержки стран и чрезвычайных ситуаций офиса регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ.

В декабре 2023 года бывший спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объявила о завершении своей миссии в столице. Она являлась сотрудником представительства ВОЗ в Сербии, затем возглавляла офис ВОЗ в Казахстане, после чего в марте 2017 года была назначена представителем ВОЗ в России.

Напомним: весной ВОЗ приняла решение закрыть Европейское бюро по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в Москве. «На мой взгляд, у нас не было иной альтернативы или иного варианта, кроме закрытия», – объяснил это решение генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В свою очередь, представители власти в России нередко высказываются о необходимости выйти из состава всемирной организации. Такой шаг находится на очереди после разрыва отношений с Советом Европы, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

gxpnews