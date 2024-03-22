Сенаторы не поддержали законопроект об отмене сертификата GMP для зарубежных ветпрепаратов

Сенаторы не поддержали законопроект, по которому требование о соответствии зарубежных производств российскому стандарту GMP приостанавливается до 1 января 2026 года. На заседании рабочей группы заявили, что законопроект может негативно сказаться на качестве и эффективности ветпрепаратов и их безвредности для животных.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел заседание рабочей группы по законодательному обеспечению отечественного производства ветпрепаратов, кормов и кормовых добавок. Как сообщили в пресс-службе СФ, на встрече обсудили проект поправок в закон «Об обращении лекарственных средств», по которому импортные лекарства для животных можно будет продавать без специальной сертификации правил надлежащей производственной практики (GMP).

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин заявил, что принятие поправки может негативно сказаться на качестве и эффективности ветпрепаратов и их безвредности для животных. Кроме того, изменения могут повлечь угрозу биологической безопасности страны.

«Должен отметить, что соблюдение производителями ветеринарных препаратов требований правил — это стандартная мировая практика, один из основных гарантов производства и выпуска качественных и безопасных лекарственных препаратов», — заявил сенатор.

От бизнес-сообщества на заседании выступил исполнительный директор Группы компаний «ВИК» Сергей Каспарьянц. Он отметил, что смещение сроков действия закона приведет к кратному увеличению финансовой нагрузки для отечественных компаний. «ВИК» с 2020 по 2026 год вложит 10 млрд руб. в развитие отечественных ветпрепаратов. За это время научно-исследовательский центр компании разработает и подготовит к выпуску более 200 новых продуктов.