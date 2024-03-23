ВОЗ: мировые запасы вакцин от холеры исчерпаны

Глобальные запасы вакцин против холеры исчерпаны, и любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на хрупкую систему производства препаратов для вакцинации, предупреждают генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и президент Замбии Хакаинде Хичилема.

«К январю текущего года глобальные резервы вакцин закончились. Любая новая вспышка холеры создаст дополнительную нагрузку на нынешнюю хрупкую экосистему производства вакцин», – говорится в статье. Авторы обращают внимание, что на фоне нехватки запасов препаратов в 23 странах продолжаются активные вспышки холеры.

«Холера угрожает жизни более 1 млрд человек, но фармацевтические компании не занимаются противохолерными вакцинами из-за их низкой рентабельности, ведь от этой болезни страдает беднейшее население, – поясняется в материале. – Отсутствие мощностей для производства вакцин против холеры ограничивает наши возможности по реагированию на вспышки и проведению кампаний профилактики. Наращивание объемов мирового производства вакцин против холеры остается важной задачей в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В настоящее время Замбия ожидает производства вакцин в объемах, которые позволят защитить по меньшей мере 2,4 млн человек, подверженных риску заражения холерой в стране».

В статье отмечается, что даже переход к однодозовой схеме вакцинации не помогает справиться с критической ситуацией. Авторы приходят к выводу, что инвестиции в местное производство вакцин против холеры становятся «критически важным элементом» в борьбе с этим заболеванием.

«Международное сообщество должно оказать поддержку, инвестируя в создание производственных мощностей и гарантируя заказы на поставку вакцин», – подчеркивают специалисты. Замбия, например, ожидает запуска производства вакцин, которые смогут защитить по меньшей мере 2,4 млн человек от холеры.

gxpnews