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Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку трех ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку препаратов эмицизумаб, алемтузумаб и антиингибиторного коагулянтного комплекса для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр объявил 16 аукционов на закупку 11 ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза.

МНН, лек. форма и дозировка Кол-во Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл 2639 мл 263 842,81 696 281 175,59 03.04.2024
2 Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 2,40 222 664,20 534 394,08 25.03.2024
3 Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 284,40 мл 222 664,20 63 325 698,48 27.03.2024
4 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД 40 000 ЕД 51,04 2 041 600 26.03.2024

gxpnews

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23 марта, 2024 | Просмотров: 68