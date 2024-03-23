Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку трех ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку препаратов эмицизумаб, алемтузумаб и антиингибиторного коагулянтного комплекса для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр объявил 16 аукционов на закупку 11 ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Кол-во
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл
|2639 мл
|263 842,81
|696 281 175,59
|03.04.2024
|2
|Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|2,40
|222 664,20
|534 394,08
|25.03.2024
|3
|Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|284,40 мл
|222 664,20
|63 325 698,48
|27.03.2024
|4
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД
|40 000 ЕД
|51,04
|2 041 600
|26.03.2024