Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку трех ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку препаратов эмицизумаб, алемтузумаб и антиингибиторного коагулянтного комплекса для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр объявил 16 аукционов на закупку 11 ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза.