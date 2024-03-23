Американские хирурги впервые провели трансплантацию модифицированной почки свиньи человеку

В США 62-летний мужчина с терминальной стадией почечной недостаточности стал первым человеком, получившим генетически модифицированную почку свиньи. Четырехчасовая операция прошла 16 марта в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне.

В 2018 году в той же больнице мужчине трансплантировали человеческую почку, а до этого времени он семь лет прожил на диализе. В 2023 году пересаженный орган прекратил выполнять свои функции, и пациент возобновил лечение диализом. Было решено попробовать пересадить мужчине почку свиньи.

Для успешной трансплантации почку подвергли генетической модификации, чтобы адаптировать орган к организму человека-реципиента. Также в процессе подготовки были инактивированы некоторые вирусы, присущие свиньям, которые могут быть заразны.

Почку для пересадки предоставила ​​компания eGenesis из Кембриджа (штат Массачусетс). Почки свиней, отредактированных аналогичным образом, ранее были успешно трансплантированы обезьянам. После этого животные в среднем жили в течение 176 дней, и только одна обезьяна умерла через два года.

Лекарства, используемые для предотвращения отторжения органа свиньи иммунной системой пациента, включали экспериментальное антитело под названием тегопрубарт, разработанное компанией Eledon Pharmaceuticals.

В сообщении, распространенном больницей, говорится, что операция знаменует собой прогресс в области ксенотрансплантации – пересадки органов или тканей от одного вида к другому. Это может стать «альтернативным источником органов для многих сотен тысяч людей, страдающих от почечной недостаточности».

По данным Объединенной сети по обмену органами (United Network for Organ Sharing), более 100 тысяч человек в США ждут органа для трансплантации, причем наибольшим спросом пользуются почки.

gxpnews