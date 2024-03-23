Wegovy будет покрываться программой Medicare в США для пациентов с ССЗ

Wegovy теперь будет доступен для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, застрахованных в рамках программы Medicare в США, если его назначат для снижения риска сердечных приступов и инсультов. Об этом сообщило агентство, ответственное за программу.

Планы Medicare по рецептурным лекарствам, администрируемые частными страховщиками, известные как «часть D», в настоящее время не могут покрывать лекарства от ожирения. Однако в соответствии с новым руководством такие лекарства будут оплачиваться, если они получат одобрение США на вторичное использование, которое покрывается Medicare, сообщили в центрах Medicare и Medicaid Services (CMS) США.

«CMS выпустила руководство для планов Medicare Part D, в котором говорится, что лекарства против ожирения, получившие одобрение FDA по дополнительному приемлемому медицинскому показанию, могут считаться препаратами Part D для этого конкретного применения», – заявил представитель CMS в заявлении, отправленном по электронной почте.

Ранее FDA США одобрило новое показание к применению инъекции Wegovy от Novo Nordisk для снижения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

gxpnews