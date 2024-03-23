В Британии разрабатывается «революционная» вакцина от рака легких

Ученые из Оксфордского университета, Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона (UCL) использовали технологию, аналогичную вакцине Oxford-AstraZeneca против COVID-19, для создания LungVax, вакцины, которая активирует иммунную систему для уничтожения раковых клеток и остановит рак легких, передают Sky News.

Команда уже получила до 1,7 млн фунтов стерлингов от благотворительных организаций Cancer Research UK и CRIS Cancer Foundation на производство 3000 доз вакцины. Отмечается, что препарат будет работать по аналогии с прививкой против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и биофармацевтической компанией AstraZeneca, активируя иммунную систему организма для уничтожения раковых клеток в легких.

«Мы переживаем золотой век исследований, и это один из многих проектов, которые, как мы надеемся, изменят выживаемость при раке легких», – сообщила Мишель Митчелл, исполнительный директор благотворительной организации.

«Менее 10% людей с раком легких выживают в течение 10 и более лет. Это должно измениться», – заявила профессор Мариам Джамал-Ханджани из UCL и Института Фрэнсиса Крика, которая возглавит клинические испытания LungVax.

Ранее стало известно, что в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ) займутся разработкой мРНК-вакцины против рака.

gxpnews