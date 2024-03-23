Stemirna прекращает исследования своей вакцины против рака на основе мРНК

Компания Stemirna Therapeutics, специализирующаяся на разработке инновационных вакцин, остановила раннюю стадию испытаний новой вакцины против рака SW1115C3, сообщает Reuters со ссылкой на двух исследователей компании. Это стало вызовом для компании, столкнувшейся с финансовыми трудностями.

Винод Ганджу, онколог из Paso Medical, выразил надежду на возобновление исследований в ближайшем будущем, отметив некоторые затруднения в коммуникации между сторонами. Михита Арияпперума из One Clinical Research (Австралия) сообщил, что испытания в стране «так и не начались», и также отметил нецелесообразность времени, затраченного на разработку вакцины.

Не получив маркетингового одобрения для вакцины против COVID-19, Stemirna продолжает искать новые источники финансирования, оставаясь в фокусе как один из китайских лидеров в области мРНК-технологий.

В декабре агентство Reuters сообщило, что компания задерживает регулярные выплаты заработной платы, поскольку изо всех сил пытается привлечь новое финансирование. Отдельно разработанная вакцина против COVID еще не получила маркетингового одобрения китайских регулирующих органов.

Stemirna Therapeutics является одной из нескольких китайских компаний – разработчиков мРНК-вакцин против COVID-19, которые тестируют эту технологию для использования против других заболеваний, таких как рак.

gxpnews