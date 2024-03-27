ВОЗ обратилась с призывом срочно нарастить производство противохолерной вакцины

Глобальные запасы вакцин от холеры исчерпаны, любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на хрупкую систему производства препаратов для вакцинации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместную статью генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса и президента Замбии Хакаинде Хичилемы.

“К январю текущего года глобальные резервы вакцин закончились. Любая новая вспышка холеры создаст дополнительную нагрузку на нынешнюю хрупкую экосистему производства вакцин”, – говорится в статье. Авторы обращают внимание, что на фоне нехватки запасов препаратов в 23 странах продолжаются активные вспышки холеры.

“Холера угрожает жизни более 1 млрд человек, но фармацевтические компании не занимаются противохолерными вакцинами из-за их низкой рентабельности, ведь от этой болезни страдает беднейшее население, – поясняется в материале. – Отсутствие мощностей для производства вакцин против холеры ограничивает наши возможности по реагированию на вспышки и проведению кампаний профилактики. Наращивание объемов мирового производства вакцин против холеры остается важной задачей в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В настоящее время Замбия ожидает производства вакцин в объемах, которые позволят защитить по меньшей мере 2,4 млн человек, подверженных риску заражения холерой в стране”.

В статье отмечается, что критическую ситуацию не помогли преодолеть и такие крайние меры, как приостановка стандартной схемы вакцинации двумя дозами вакцины и переход к однодозовой схеме, чтобы с максимальной отдачей использовать оставшиеся запасы вакцин. Авторы приходят к выводу, что на фоне тенденции к увеличению числа вспышек заболевания инвестиции в создание возможностей для производства вакцин против холеры на местном уровне становятся “критически важным элементом в борьбе с этой болезнью”.

В заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ отмечается: “Мы обращаемся к производителям вакцин, правительствам, донорам и партнерам с призывом уделить приоритетное внимание срочному наращиванию производства вакцин и направить ресурсы на принятие всех необходимых мер для профилактики холеры и борьбы с ней”.

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