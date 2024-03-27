Индия вышла в лидеры по поставкам лекарств на российский рынок в 2023 году

Индия стала лидером по количеству поставок лекарств на российский рынок в 2023 году. На втором месте оказалась Германия, занимавшая первое место двумя годами ранее, следом идут Франция, Венгрия и Белоруссия.

В 2023 году Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств на российский рынок, пишет РБК со ссылкой на данные RNC Pharma. В исследовании проанализированы данные самой компании и сведения Росздравнадзора о выпуске лекарств в обращение.

В прошедшем году на российский рынок поступило 293,9 млн упак. индийских лекарств, что почти на 3% больше, чем в 2022 году. Количество поставок препаратов в Россию выросло после трех лет падениях, из которых два года (2021 и 2022) лидировала Германия. Ввоз немецких лекарств в 2023 году упал на 20% — до 238,7 млн упак.

Среди других ключевых стран — поставщиков лекарств в Россию в прошедшем году:

Франция — 149,3 млн упак. (рост на 7,6% за год);

Венгрия — 112,5 млн упак. (рост на 11,6%);

Белоруссия — 109,8 млн упак. (рост на 6,9%).

Упали поставки в Россию у Великобритании (на 10,5%, до 63,2 млн) и Польши (на 16,5%, до 60,9 млн).