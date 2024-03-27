J&J обвиняет бывшего сотрудника в краже конфиденциальных данных

J&J подала судебный иск в адрес своего бывшего директора по стратегии торговых каналов, который обвиняется в краже более тысячи файлов с конфиденциальными данными. Сейчас он занимает должность директора по контрактным стратегиям в Pfizer.

Johnson & Johnson (J&J) обвинила бывшего сотрудника в «тайной и злонамеренной» краже более тысячи файлов перед уходом на новую должность в Pfizer. Об этом написал сайт Stat News, публикующий новости в области здравоохранения.

Эндрю Брэкбилл до июля 2023 года занимал должность директора по стратегии торговых каналов в J&J. Сейчас он занимает пост директора по контрактным стратегиям в Pfizer. Утверждается, что за три недели до своего увольнения он загрузил на внешний накопитель файлы, в которых содержалась информация о планах компании на ближайшие десять лет в области разработки препаратов, стратегиях вывода новой продукции на рынок, оценки обеспечения доступа для продуктов на тех или иных рынках, детальное описание отношений с дистрибьюторами и данные клинических исследований.

Среди файлов были также найдены личные фотографии и документы Брэкбилла, которые, по утверждению J&J, находились в общей папке с целью скрыть кражу. Сообщается, что бывшему сотруднику фармацевтической компании удавалось также получить доступ к файлам со своего нового рабочего места в Pfizer.

Подразделение J&J, в котором работал Брэкбилл, отвечает за разработку стратегий конкурентоспособности, исполнение заказов клиентов, налаживание дистрибьюторских каналов, ценообразование и заключение сделок. Сотрудник, начавший работу в компании с 1999 года, имел доступ к конфиденциальным данным об объеме продаж, клиентах, каналах сбыта, моделям ценообразования, рыночным исследованиям и контрактам.

Фото: user18526052 / freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik