Состав гербицида Roundup от Bayer может измениться из-за исков о канцерогенности

Немецкая Bayer рассматривает возможность замены главного ингредиента гербицида Roundup (глифосат) на другой в связи с тысячами исков, поданных против компании покупателями. Истцы утверждают, что регулярное применение средства привело к развитию рака, а в некоторых случаях – к смерти. При этом компания не предупреждает пользователей о такой вероятности.

Согласно отчету немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, генеральный директор Bayer Билл Андерсон заявил, что в настоящее время тестируется новая формула, которая может стать заменой глифосату уже в 2028 году. Название химиката, который рассматривается в качестве альтернативы, пока не раскрывается.

Иски начали появляться в 2015 году, когда Международное агентство по изучению рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения приняло решение классифицировать глифосат в составе Roundup как возможно канцерогенное вещество. В ответ на обвинения Bayer выделила $10 млрд для урегулирования исков, однако многие пострадавшие отказались от выплат и инициировали судебные разбирательства – поданы тысячи новых исков.

Судебные решения по данным делам неоднозначны. Так, например, в марте 2024 года Bayer выиграла суд по иску семьи из американского штата Арканзас, обвинившей компанию в смерти женщины из-за рака. А до этого, в январе, суд признал Bayer виновной в продаже канцерогенного гербицида, что привело к развитию неходжкинской лимфомы у истца, и обязал ее выплатить пострадавшему $2,25 млрд.

gxpnews