Генпрокурор РФ рассказал о «вопиющих» случаях необеспечения граждан лекарствами

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал предметно разбираться со всеми выявленными фактами неоказания или ненадлежащего оказания медпомощи гражданам. Каждый такой случай должен повлечь ответственность виновного, вплоть до уголовно-правовой, заявил он в ходе коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина.

Генпрокурор особо выделил недопустимость игнорирования бездеятельности чиновников при организации лекарственного обеспечения. «Выявлены вопиющие случаи, когда необходимые льготные препараты для людей, страдающих серьезными заболеваниями, были недоступны в аптеках и вместе с тем годами пылились на складах, а впоследствии уничтожались из-за истечения сроков годности», – сказал Краснов.

Он привел в пример Владимирскую область, где в результате уничтожения просроченных лекарств бюджет потерпел убытки в размере 60 млн рублей, а также Орловскую область, где аналогичная ситуация привела к потере 11 млн рублей. Кроме того, Краснов сообщил о нарушениях при организации дистанционной записи граждан на прием к врачу, ведении электронных медицинских карт пациентов. Приобретенная для этих целей компьютерная техника зачастую не использовалась.

Генпрокурор напомнил о «серьезном дефиците кадров» в системе здравоохранения, который является причиной «запредельной» нагрузки на бригады экстренной службы помощи. Необходимо, чтобы в зоне внимания прокуроров было строительство и работа ФАП в малых населенных пунктах, а также контроль условий труда фельдшеров, медсестер, водителей скорой помощи.

Год назад Игорь Краснов поручил регионам усиленно контролировать ситуацию в сфере лекарственного обеспечения в связи с сохраняющимся риском дефицита препаратов, в том числе льготных. Также он призывал следить за ценами на препараты и «жестко реагировать» в случае их необоснованного повышения.

gxpnews