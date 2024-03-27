Гендиректор американской Eli Lilly подчеркнул приверженность китайскому рынку

Генеральный директор базирующейся в США Eli Lilly Дэвид Рикс и министр торговли КНР Ван Вэньтао обсудили китайско-американские отношения и перспективы развития проектов Lilly на китайском рынке. Об этом говорится на сайте министерства торговли КНР.

Отмечается, что гендиректор Lilly сделал акцент на приверженности американской компании китайскому рынку. Рикс также «выразил готовность увеличить инвестиции в Китай и укрепить сотрудничество с предприятиями страны в области исследований и разработок», чтобы лучше обслуживать китайский рынок.

В свою очередь, Вэньтао заявил, что китайский фармацевтический рынок – это широкое пространство, на котором есть место и для Lilly, и для других транснациональных компаний. К слову, визит Рикса в Китай прошел в то время, когда на рассмотрении регулирующих органов страны находилось несколько заявок на лекарства от Lilly. Среди них – Zepbound для снижения веса, Jaypirca против рака крови и препарат на основе донанемаба для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Американские СМИ отмечают, что между США и Китаем растет геополитическая напряженность, поэтому Дэвид Рикс, вероятно, сделал выбор между двумя рынками. Кроме того, рынок США может стать менее привлекательным для разработчиков лекарств в связи с тем, что власти намереваются оставить за собой право регулировать цены на инновационные препараты, тем самым лишая их крупной доли заработка и возможности вкладывать средства в новые проекты.

gxpnews