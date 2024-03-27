В Сети появились сообщения о незапланированной беременности при приеме Ozempic

У популярных средств борьбы с лишним весом с течением времени «находят» все больше положительных сторонних эффектов. Так, например, недавно в США инъекционный препарат Wegovy от Novo Nordisk одобрили в качестве средства для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями при ожирении. А в декабре 2023 года американские ученые заявили о вероятности появления еще нового показания для назначения семаглутида — исследования показали, что средство снижает тягу к алкоголю.

Теперь же в социальных соцсетях многие пользователи семаглутида заявили о незапланированной беременности, случившейся во время приема препарата. Как пишет индийская англоязычная газета Hindustan Times, множество таких сообщений можно увидеть на тематических страничках в соцсетях Reddit и TikTok. Автор публикации отмечает, что изучающие этот вопрос интернет-пользователи уже вывели новый терпин — Ozempic babies.

Одна из пользователей Reddit пишет: «Я бесплодна уже 14 лет, но после двух месяцев приема Ozempic — забеременела. Это, мягко говоря, шокирует». Другая женщина рассказала, что длительное время пыталась зачать ребенка, но сталкивалась с выкидышами, после чего решила прекратить попытки. Тогда она стала принимать противозачаточные средства, однако начав делать инъекции семаглутида в целях похудения и сбросив 32 кг за 2 года, обнаружила, что беременна.

Мнения медиков, опрошенных изданием, сводятся к тому, что снижение веса закономерно облегчает наступление беременности. «У меня были несколько пациенток, которые после нескольких месяцев использования препарата для снижения веса неожиданно беременели или — так же неожиданно — рожали детей», — говорит акушер-гинеколог Иман Салех. По словам врача, даже если потеря веса составляет жл 5 кг, это может привести к возобновлению овуляции и возможности забеременеть.

Доктор Элисон Роджерс, акушер-гинеколог и репродуктивный эндокринолог, подтвердила эту мысль в беседе с USA Today: «С научной точки зрения, эти препараты действительно могут облегчить наступление беременности. Но их применение во время беременности может привести к опасным последствиям».

gxpnews