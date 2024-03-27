В Японии два человека умерли после приема БАД с красным рисом кодзи

Власти Японии инициировали проверку информации о смерти двух человек после приема БАД с экстрактом красного дрожжевой риса кодзи (ферментированный рис, получаемый путем добавления специального вида плесени, придающей конечному продукту характерный цвет) производства компании Kobayashi Pharmaceutical. Сначала, как сообщало агентство Kyodo, было известно об одном смертельном исходе, теперь число таких случаев выросло до двух.

При этом на данный момент госпитализированы 70 человек. По информации местых СМИ, представители Kobayashi полагают, что причиной сильного недомогания могли стать компоненты БАД, которые изначально не были предусмотрены в составе. Как именно они попали в продукцию, на данный момент неизвестно.

На фоне этих новостей несколько японских компаний, применяющих в своих товарах красный рис кодзи, объявили об отзыве продукции. Так поступил, например производитель алкогольных напитков Takara Shuzo, изъяв из продажи около 100 тысяч бутылок игристого сакэ.

gxpnews