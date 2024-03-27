BMS завершила сделку по покупке Karuna Therapeutics за $14 млрд

Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) заявила о завершении сделки о покупке биофармацевтической компании Karuna Therapeutics за $14 млрд ($330 за акцию). Изначально о планах по слиянию стало известно в декабре 2023 года. В результате Karuna становится дочерней компанией BMS.

Сделка призвала расширить портфель неврологических препаратов BMS. В ее ведение перешел основной актив Karuna — препарат KarXT (ксаномелин-троспий), предназначенный для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией, а также другие разработки.

Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло заявку на рассмотрение KarXT для лечения взрослых больных шизофренией, а решение об одобрении ожидается в сентябре 2025 года. KarXT также проходит испытания в качестве вспомогательной терапии шизофрении, биполярного расстройства и лечения психозов у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В начале 2024 года BMS завершила сделку по приобретению Mirati Therapeutics за $4,8 млрд, которая так же на 100% стала дочерней компанией американской компании. Приобретение Mirati должно укрепить и разнообразить онкологический портфель фармгиганта.

gxpnews