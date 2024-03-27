Минпромторг готовит второй перечень лекарств на субсидии по программе «Продукты на полку»

Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева сообщила о подготовке второго перечня лекарств для конкурсов на субсидии по программе «Продукты на полку». В рамках перечня разыграли уже 30 конкурсов. Размер субсидии в рамках этого механизма — от 50 до 100 млн руб.

Для конкурса на субсидии по программе «Продукты на полку» готовится второй перечень лекарств. Об этом сообщила заместитель министра Минпромторга Екатерина Приезжева во время конференции издания «Коммерсантъ», передает корреспондент «ФВ».

Проект направлен на создание аналогов патентованных препаратов, правообладатели которых — компании из недружественных стран.

Первый перечень состоит из 25 международных непатентованных наименований, конкурсные отборы по нему начались в конце декабря 2023 года. «30 конкурсов разыграно на 25 МНН. Сейчас, пока подводятся итоги, мы уже начали формировать второй перечень, потому что понимаем, что это только начало. В принципе перечень, предлагаемый производителям к разработке будет расширяться», — сказала Приезжева.

Максимальный размер субсидии для разработки биологического лекарственного препарата составляет 100 млн руб., максимальный размер субсидии для разработки иного лекарственного препарата — 50 млн руб.

Максимальный срок реализации инновационного проекта, в рамках которого разрабатывается биологический лекарственный препарат, составляет 4 года, для иного лекарственного препарата — 2 года. Максимальный срок предоставления субсидии — 3 календарных года (начиная с первого года предоставления субсидии).

Фото: Маргарита Грошева

Коблова Дина

Маргарита Грошева

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