Из ГРЛС отозвано 14 регудостверений на лекарства и два на фармсубстанции

Минздрав РФ отозвал из ГРЛС 14 регудостоверений на медикаменты иностранных компаний и еще два – на фармацевтические субстанции. Решения об исключении РУ вынесены на основании заявлений от их владельцев.

Из отозванных 14 большая часть регудостоверений принадлежала компании Grindeks (Латвия). Это:

«Циклодол» (тригексифенидил), таблетки;

«Унгусан» (тербинафин), крем;

«Натрия фторид» (натрия фторид), таблетки;

«Лизиноприл» (лизиноприл), таблетки;

«Ивакард» (ивабрадин), таблетки;

«Варфарекс» (варфарин), таблетки;

«Валусал» (кетопрофен), гель;

«Бензилбензоат Гриндекс» (бензилбензоат), мазь;

«Амитриптилин Гриндекс» (амитриптилин), таблетки;

«Аксастрол» (анастрозол), таблетки.

Оставшиеся четыре препарата принадлежат компаниям Sanofi («Гестарелла» (гестоден + этинилэстрадиол), «Азитромицин Санофи» (азитромицин)), Dompe Farmaceutici («Артрозилен» (кетопрофен)) и Genzyme («Ренагель» (севеламер)).

К отозванным фармсубстанциям относятся субстанция-смесь «Темозоломид» (темозоломид) от АО «КРКА, д.д., Ново место» (держатель РУ – ООО «КРКА-РУС») и субстанция-порошок «Карбетоцин» (карбетоцин) от «ПолиПептид Лабораториз Франс» (держатель РУ – ООО «Ферринг Фармасетикалз»).

gxpnews